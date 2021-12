Covid-19. Surto em lar no concelho de Nisa provoca duas mortes

Duas mulheres, de 92 e 76 anos, morreram após terem ficado infetadas com covid-19 num surto no lar Joaquim Maria da Costa, em Montalvão, no concelho de Nisa.

"Temos dois mortos, no espaço de dois dias, duas mulheres, uma com 92 anos e uma outra com 76 anos", afirmou a provedora da instituição, Maria Júlia Lopes, à agência Lusa.

Uma das vítimas encontrava-se no lar e outra estava internada no hospital de Portalegre.

O surto foi detetado no final do mês de novembro e afetou 37 pessoas, entre utentes, funcionários e administração. Atualmente continuam infetadas 35 pessoas, uma vez que "não foram efetuados testes" nos últimos dias.