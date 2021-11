Coreia do Sul de Paulo Bento mais perto do Mundial de 2022

Paulo Bento tem quase um pé no Mundial de 2022, após a seleção nacional da Coreia do Sul, treinada pelo mesmo, ter batido o Iraque por 3-0 na qualificação para o Campeonato do Mundo, que decorrerá no Qatar.

Em Doha, no país que receberá o evento, em 2022, o emblema de Paulo Bento já vencia ao intervalo, com um golo de Jae-Sung Lee... e, na segunda parte, Son, aos 74 minutos, e Jeong, aos 79, dilataram o marcador, que fechou em 3-0.

Com a vitória, a Coreia do Sul ergueu-se até ao primeiro lugar do Grupo A da qualificação para o Mundial, com 14 pontos. De seguida está o Irão, com menos um ponto, que enfrenta, ainda hoje, a Síria.