Bar na praia do Meco fica completamente destruído com incêndio

Um bar na praia do Meco, em Sesimbra, foi destruído por completo pelas chamas de um incêndio, esta sexta-feira.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 16h22, o alerta para o incêndio foi dado às 13h58 e está agora em fase de resolução. No local, estiveram 30 operacionais dos Bombeiros de Sesimbra e do Seixal, segundo avançou a SIC Notícias, com o apoio de 11 veículos e dos elementos da Guarda Nacional Republicana e da Polícia Marítima

De acordo com o mesmo órgão de comunicação social, um dos bombeiros precisou de assistência médica devido a problemas de exaustão. A instalação, cujo nome era Bar do Peixe, estava fechada desde dia 7 de novembro e deveria reabrir no próximo dia 27, apontou também a mesma fonte.