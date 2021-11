Um diagnóstico de diabetes em pandemia. "No meio do azar, tivemos sorte"

“Tem lá agora diabetes”. Sara Quinta lembra-se de como lá em casa ninguém achou que pudesse mesmo ser essa a explicação para o cansaço da filha, a sede e idas mais frequentes à casa de banho. Como uma criança ativa de 10 anos, Carolina multiplicava-se em atividades, de aulas de hip hop, zumba e dança de ventre, a que se juntavam então os ensaios diários para a festa de Carnaval com o grupo de dança. “A certa altura comecei a achar que podia ser diabetes porque o meu pai é diabético e os meus avós também. Conhecia os sintomas da diabetes tipo 2, mas não conhecia a diabetes tipo 1, e o meu marido e o meu filho, que é mais velho, diziam: ‘Lá estás tu com estas coisas, anda só mais cansada com as atividades todas’. Até que de repente ficámos confinados, a escola fechou e começámos a levar mais a sério”, conta a mãe.

Estávamos em março de 2020, passa agora mais de ano e meio, tempo em que, nesta família de Elvas, não foi a covid-19 que obrigou a mudar tudo, mas essa doença que nos mais velhos chega silenciosamente e no caso da diabetes tipo 1 se manifesta geralmente assim, durante a infância e com uma progressão rápida. Ambas, diabetes tipo 1 e 2, resultam no excesso de glicose no sangue, porque o pâncreas deixa de fazer bem o seu papel na produção de insulina que permite que o açúcar dos alimentos (e a maioria dos hidratos de carbono que comemos são convertidos em glicose num espaço de 15 minutos a duas horas) seja transformado em energia.

Sobre as diferenças entre uma e outra ou o que implicaria Carolina ser diagnosticada com diabetes, Sara lembra que nada sabia à partida, mas naqueles primeiros tempos de covid-19 acabaram por ir atrasando a ida ao médico, não havia consultas e tinham ficado sem médico de família. “Fomos deixando passar um tempo porque parecia melhorar”, recorda. Até um dia em que Carolina não conseguiu comer e só vomitava: “Fomos ao centro de saúde de urgência, o médico não ia medir a glicemia mas falei-lhe dos sintomas e pediu o teste. Estava com 340 de glicemia. Quando chegámos a hospital estava com 380 e ficámos logo internadas”, recorda a mãe.

