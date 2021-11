RT e incidência sobem no dia em que o país regista mais de mil novos casos pelo terceiro dia consecutivo

Nas últimas 24 horas, foram diagnosticados 1.289 novos casos de covid-19 em Portugal e morreram nove pessoas devido à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira, o país soma agora um total acumulado de 1.095.337 casos de infeção desde o início da pandemia, dos quais 18.193 não resistiram. Sublinhe-se que este é o terceiro dia consecutivo em que se registam mais de 1.000 novos casos diários, tendo sido reportado ontem o valor de infeções mais alto desde 9 de setembro.

Lisboa e Vale do Tejo é a região que concentra a maior parte dos novos casos: 461 dos 1.289. Segue-se o Norte com 369 novas infeções e o Centro com 301. No Algarve registaram-se mais 88 novos casos e no Alentejo 23. Já no arquipélago da Madeira existem mais 35 pessoas infetadas e no dos Açores 12.

Dos nove óbitos, seis ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Centro e 1 no Alentejo.

O número de internados devido à covid-19 desceu pelo segundo dia consecutivo e há agora 345 infetados nos hospitais portugueses, menos 12 do que ontem. Destes, 66, menos sete do que no último balanço, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, mais 893 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de pessoas que venceram o vírus no país para 1.044.277.

Há agora 32.869 casos ativos no país, mais 387 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 23.281 contactos em vigilância.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados esta sexta-feira e subiram em ambos os casos: o país está na zona laranja da matriz de risco. A incidência nacional é agora de 106,1 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e, na última atualização, feita na quarta-feira, era de 104,3. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 105,6 casos por 100 mil habitantes e era de 104,4.

Já o Rt nacional é de 1,04 e era de 1,03. Em Portugal continental o Rt é de 1,03, tal como na última atualização.

O boletim de hoje traz ainda uma atualização da distribuição geográfica dos casos confirmados e revela que só há um concelho em Portugal em risco extremo de infeção e onde a situação é mais grave – Pampilhosa da Serra. Este concelho tem uma incidência cumulativa a 14 dias acima dos 960 casos de infeção por 100 mil habitantes (1.066).