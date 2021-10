OE 2022. PEV também vai votar contra

Os Verdes também anunciaram o voto contra a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano. José Luís Ferreira diz “sem a pressão da pandemia” e com as regras orçamentais europeias suspensas, o partido esperava um OE que se mostrasse “capaz de dar respostas às dificuldades”.

No seu entender, o documento “está muito longe de dar resposta aos problemas” e refere que não aceita "quaisquer justificações para o facto de a corrida ao défice continuar a ser o farol”.

E garante que das propostas que apresentou só uma foi aceite pelo Governo, recordando que nestas negociações apresentou ao Governo cinco eixos: recursos hídricos, combater pobreza, investir nos serviços públicos, alterações climáticas e apostar na produção nacional.

A resposta “chegou ontem à noite, já muito tarde” e deixou o PEV “muito apreensivo”. “Admitimos que o Governo tenha desistido de procurar soluções com os Verdes”, tendo supostamente aceitado uma das propostas e outras duas de forma parcial. “Face a este quadro, verificamos que o Governo não está a querer criar condições para negociar soluções. Acabou por não nos dar alternativa ao voto contra”.