Homem britânico morre após cair de falésia na praia dos Tomates

Um homem com cerca de 70 anos, de nacionalidade britânica, morreu esta quinta-feira após cair de uma falésia na zona da praia dos Tomates, no concelho de Albufeira. Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que a vítima terá caído de forma acidental enquanto caminhava.

O alerta foi recebido pelas 9h40 e “foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão”, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do INEM. O homem foi encontrado no areal junto à falésia e o óbito foi declarado no local pelo médico do INEM.

O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.