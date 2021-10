Jean-Marc Sauvé. "Quando o mal se veste com as vestes e aparência de salvação, é o cúmulo da perversão"

Jean-Marc Sauvé liderou a comissão que expôs no início do mês centenas de milhares de casos de abuso sexual de menores na Igreja francesa ao longo dos últimos 70 anos. Duro nas conclusões, que admite que o chocaram, diz que a expectativa é perceber se a Igreja Católica consegue transformar o peso de décadas de inação em energia para mudar o que tem de ser mudado. Mas vai mais longe: defende que, além de comissões independentes em todos os países para fazer um levantamento de casos de abusos sexuais contra menores em instituições ligadas à Igreja, sejam lançadas “campanhas de verdade” que investiguem os abusos contra menores e violência sexual em todas as esferas e reformulem as políticas públicas de proteção de menores e pessoas vulneráveis. Numa entrevista por escrito ao i, o vice-presidente honorário do Conselho de Estado francês, que teve como a maioria dos franceses da sua geração formação católica – e que durante o inquérito recebeu, entre as muitas mensagens, a de um antigo colega que lhe confessou ter sido violentado por um padre que lhes tinha ensinado música há 60 anos – fala do que o impressionou ao longo de dois anos e meio de trabalho à frente da Comissão Independente sobre os Abusos Sexuais na Igreja (CIASE). Não tem dúvidas de que esta realidade está à espera de ser exposta noutros países, tal como estava em França, onde escrevem que o relatório põe fim à ideia de uma exceção francesa. “Hoje estou convencido de que o silêncio não significa, em caso algum, que nada aconteceu”, diz.

O mundo ficou chocado com as conclusões da Comissão Independente sobre os abusos sexuais na Igreja (CIASE) apresentadas no início do mês, que apontaram para mais de 300 mil menores vítimas de abusos por clérigos e pessoas ligadas à Igreja ao longo dos últimos 70 anos em França. Quando começou a ter consciência da dimensão dos abusos sexuais no seio da Igreja católica?

Foi uma tomada de consciência progressiva. Se fizemos apenas 6500 contactos correspondentes a 2700 vítimas depois do pedido público de testemunhos que lançámos em 2019, essas audições que realizámos impressionaram muito os membros da comissão quer pelo modus operandi dos predadores quer pelas consequências das suas ações. A partir desse momento, ficámos com o pressentimento de que o número real de vítimas poderia ser muito mais elevado do que aquele número de pessoas que se apresentaram à comissão para contar a sua história. Mas o que mudou de vez a nossa perceção foi perceber, em março desde ano, os resultados do inquérito à população, com uma amostra de 28 mil pessoas.

É com esse inquérito que chegam a uma estimativa de 330 mil crianças e jovens vítimas de abusos em instituições ligadas à Igreja francesa desde 1950, 216 mil vítimas de clérigos e religiosos. Continuam a receber denúncias e testemunhos?

Com o apelo por testemunhos identificámos 2700 vítimas, o que significa 1,25% do total de vítimas estimado, e identificámos ainda 4800 vítimas nos arquivos da Igreja que foram consultados pela comissão. Desde a divulgação do relatório no passado dia 5 de outubro já recebemos mais de 200 novos casos. A diferença entre o número estimado de vítimas e o número de vítimas que falaram connosco é tão grande que poderemos vir a receber muito mais nas próximas semanas.



