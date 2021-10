Aeroporto de Lisboa. Concurso para avaliação ambiental

O Governo anunciou, esta segunda-feira, o lançamento do concurso público internacional para a realização da avaliação ambiental estratégica da futura solução aeroportuária de Lisboa. De acordo com o ministério de Pedro Nuno Santos, o concurso “visa encontrar a entidade que vai desenvolver a Avaliação Ambiental Estratégica relativa ao plano de ampliação da capacidade aeroportuária da Região de Lisboa”.

O prazo para a apresentação das propostas ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), responsável pelo concurso, é de 60 dias a contar do dia do envio para publicação (15 de outubro), explica a tutela.

O Governo anunciou, em março, que iria avançar com um processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para avaliar três soluções com o objetivo de reforçar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Isto, depois de a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) ter ‘chumbado’ a apreciação prévia da construção.

Esta avaliação fará uma avaliação que compare as seguintes três soluções de entre as diferentes infraestruturas aeroportuárias desta região: a atual solução dual, em que o Aeroporto Humberto Delgado terá o estatuto de aeroporto principal e o Aeroporto do Montijo o de complementar; uma solução dual alternativa, em que o aeroporto do Montijo adquirirá, progressivamente, o estatuto de aeroporto principal e o Aeroporto Humberto Delgado o de complementar; e, a construção de um novo aeroporto internacional de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete.

Ainda na semana passada, o presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), Luis Ribeiro, alertou para a urgência de ser fechada uma solução para a expansão aeroportuária da região de Lisboa, sublinhando que este projecto “não pode mais” ser adiado.