GNR apreende material explosivo na via pública em Idanha-a-Nova

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial da Zebreira, apreendeu, na quinta-feira, material explosivo que estava abandonado na via pública, no concelho de Idanha-a-Nova, Castelo Branco.

Em comunicado, esta sexta-feira divulgado, a autoridade revela que o material explosivo – um quilo de pólvora seca e dez quilos de chumbo – estava abandonado junto a um contentor do lixo.

Foram efetuadas “diligências de forma a localizar o material e a salvaguardar a segurança” e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Idanha-a-Nova.