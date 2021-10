Etiópia. "Que importa que pessoas morram aos milhares, que sejam violadas, que sejam queimadas vivas?"

Com o fim das chuvas em Tigré, que tanta falta faziam às devastadas colheitas desta região árida, inóspita e montanhosa, veio o escalar da guerra. Após quase um ano de limpeza étnica, massacres de parte a parte e violações em massa, militares e milícias amara lançaram uma gigantesca ofensiva contra os rebeldes da Frente de Libertação do Povo Tigré (TPLF, na sigla inglesa), tentando obter uma vitória decisiva após a vergonha de serem escorraçados da capital de Tigré, Mek’ele. Marcharam às ordens do primeiro-ministro Abiy Ahmed, em tempos laureado com um prémio Nobel da Paz, avançando sob cobertura de tanques, artilharia e caças, apoiados por um enxame de drones chineses, iranianos e turcos, que esmagou posições tigrínias a partir do ar. Foram apanhados pelo meio uns 400 mil civis, que vivem à beira da fome devido ao conflito, com o Governo de Abiy a bloquear o acesso de ajuda humanitária à região e mais de dois milhões deslocados, mostram os dados das Nações Unidas.

A escala da tragédia é difícil de imaginar. Mas não estranhe se não ouviu falar do assunto. A sanguinária guerra em Tigré, eclodida enquanto Donald Trump e Joe Biden disputavam a Casa Branca, em novembro, há muito – talvez nunca – que não fez manchetes. O mundo limita-se a olhar para o lado, como quem não vê que este país se está a devorar a si mesmo, queixa-se Manuel João Ramos ao i.

“É um assunto que não interessa a muitos europeus, até ao momento em que os refugiados começarem a chegar a Tripoli ou Bengazi”, salienta o antropólogo do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE (CEI-IUL), que se especializou na região do Corno de África.

