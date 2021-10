FMI vê dívida portuguesa nos 130,8% do PIB

O Fundo Monetário Internacional espera que Portugal feche este ano com 4,8% de défice e uma dívida pública de 130,8% do Produto Interno Bruto (PIB), uma revisão em alta do seu Monitor Orçamental.

O horizonte de previsões estende-se até 2026, ano em que a dívida pública portuguesa deverá ser inferior ao período anterior à pandemia. Ou seja, deverá chegar aos 114,7% do PIB, abaixo dos 116,6% registados em 2019.

Entretanto, em 2023 o rácio da dívida pública nacional face à sua economia deverá ser de 122,8%, descendo para 119,9% em 2024 e 117,1% em 2025.

Noutras instituições, as previsões para a dívida pública em 2021 vão desde os 128,7% do PIB estimados pelo Conselho das Finanças Públicas em setembro até aos 133,4% da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).