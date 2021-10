A Cabral Moncada organiza um leilão presencial em Lisboa, no próximo dia 18 de outubro, às 19h30. Trata-se de “uma criteriosa seleção de 54 obras de referência de autores consagrados, de reconhecido interesse museográfico e representativas do melhor da pintura portuguesa do séc. XIX e XX”, explica fonte da leiloeira.

O leilão conta com obras de alguns dos mais importantes artistas nacionais, como Amadeo de Souza-Cardoso, Silva Porto, Malhoa, Columbano, Sousa Pinto, Aurélia de Souza, António Carneiro, Sarah Affonso, Mário Eloy, Vieira da Silva, Pomar ou Cargaleiro.

Ainda antes do leilão, as obras ficarão em exposição, aberta ao público, em Vila Nova de Gaia.

WOW Porto – The World of Wine Rua do Choupelo 39, Vila Nova de Gaia

7 out, 5ª feira - 18h00-20h00 Apresentação de Bernardo Pinto de Almeida às 19h00

8 out - 6ª feira, a 10 out, Domingo – 14h00-20h00

A partir do dia 13, a exposição estará patente nas instalações da Cabral Moncada Leilões, em Lisboa.

Cabral Moncada Leilões – Rua Miguel Lupi 12 D, Lisboa

13 out, 4ª feira - 18h00-20h00

14 out, 5ª feira, a 17 out, domingo – 14h00-20h00

Já o leilão presencial realizar-se-á no dia 18 de outubro, às 19h30 na sede da leiloeira.