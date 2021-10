Uma fuga de gás numa habitação situada no centro histórico da Guarda causou quatro feridos ligeiros, esta quarta-feira à noite. A botija que afetou as pessoas daquela residência alimentava um esquentador.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, citada pela agência Lusa, o alerta foi recebido pelas 20h30, rua da Trindade, localizada na parte mais antiga daquela cidade.

Quatro pessoas - três mulheres e um homem - ficaram feridas por "intoxicação por gás de garrafa", ao apresentarem sintomas de "mal-estar e indisposição", e foram transportadas para o Hospital Sousa Martins na Guarda, explicou à mesma agência.

Quando os bombeiros chegaram à habitação, "as quatro vítimas estavam no exterior" da residência, disse a fonte do CDOS, ao indicar que no terreno estiveram 16 elementos e sete veículos dos Bombeiros Voluntários da Guarda, da PSP e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Sousa Martins.