Foi na semana passada que uma juíza de LA suspendeu o controlo que Jamie Spears detinha sobre os negócios da filha, um acordo legal que estava em vigor desde 2008.

“Não tenho palavras para vocês e para a vossa resiliência constante para me libertarem desta tutela”, escreveu a artista no Twitter. “Agora a minha vida está nessa direção! Ontem à noite chorei durante duas horas porque os meus fãs são os melhores e eu sei disso. Eu sinto os vossos corações e vocês sentem o meu”, acrescentou a cantora.

Na audiência em LA, a juíza Brenda Penny encerrou formalmente o acordo de tutela que a estrela tinha com o seu pai há 13 anos e que foi posto em prática depois de Britney ter sido “diagnosticada” com problemas de saúde mental.

"A situação atual não é sustentável", disse a juíza Penny ao tribunal depois da petição feita. Contudo, não encerrou a tutela. Esta é agora tutelada por John Zabel, escolhido pela própria equipa jurídica da cantora.

Os advogados de Spears solicitaram que uma nova audiência fosse realizada nos próximos 30 a 45 dias para decidir se se encerraria totalmente a tutela: " A Britney não acredita que uma avaliação mental seja necessária, e eu também não”, admitiu Mathew Rosengart, que acredita que a tutela seja totalmente encerrada em novembro.

Nos últimos anos, o movimento #FreeBritney liderado por fãs tem mostrado o seu apoio, defendendo a estrela pop sob a hashtag, comparecendo a audiências e participando em documentários que examinam a tutela. Apoiantes do #FreeBritney estavam do lado de fora do tribunal na quarta-feira, aplaudindo a decisão que há muito desejavam para Spears.

Uma audiência de acompanhamento foi marcada para 12 de novembro para considerar a rescisão total da tutela.