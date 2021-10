A taxa de desemprego na região Norte desceu para 6,3% no segundo trimestre de 2021, quando no período homólogo de 2020 encontrava-se nos 7,4%, revelou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), esta segunda-feira.

De acordo com o relatório trimestral Norte Conjuntura, esta “é a primeira vez, nos últimos 20 anos, que a taxa de desemprego da região se encontra tão abaixo da nacional”, sendo que, no conjunto das regiões, Portugal registou uma taxa de desemprego de 6,7%.

Também a taxa de desemprego jovem diminuiu em relação ao primeiro trimestre, tendo passado de 22,5% para 21,8% no segundo trimestre, “invertendo a tendência de crescimento observada ao longo da crise” provocada pela pandemia da covid-19, indica o documento.

Para este efeito, contribuiu o aumento da população empregada (87.200), com um incremento de 5,3% face ao período homólogo de 2020.

“Este crescimento acentuado deveu-se a um efeito base associado ao pico da crise pandémica no segundo trimestre de 2020, mas também ao dinamismo intrínseco da economia do Norte”, justifica a CCDR-N acrescentando que é também “revelador da resiliência e recuperação em contexto de crise o nível de emprego da região no segundo trimestre de 2021, [que] já é superior em 3,2% ao valor observado há dois anos, no segundo trimestre de 2019 (período pré-pandemia), refletindo a criação de 53.400 postos de trabalho, em termos líquidos, face a essa altura”.

No salário mensal líquido dos trabalhadores por conta de outrem também se verifica “o valor mais elevado desde que existem registos”, 955 euros, que mostram “um crescimento real de 4,2% face ao período homólogo” do ano passado.

Já a taxa de emprego do Norte (dos 20 aos 64 anos) está nos 75,9% e a taxa de atividade (16 ou mais anos) cresceu para 59,5%, que “decorreu de um aumento acentuado da população ativa do Norte para um valor superior ao da fase pré-pandemia”.

A população empregada mais jovem (16 aos 24 anos) voltou a diminuir em 7,4% no segundo trimestre de 2021 face ao período homólogo do ano passado. Por outro lado, o emprego na população dos 25 aos 34 anos aumentou 6,7%, invertendo a tendência de queda do último trimestre.