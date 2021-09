Se amanhã é o ‘dia da Libertação’ em Portugal, a noite de hoje vai já servir para aquecer os motores, e para que muitas discotecas e bares de Norte a Sul do país abram pela primeira vez em perto de ano e meio. A partir das 00h01 de sexta-feira, dia 1 de outubro, acabaram-se as restrições ao horário e à lotação, e o uso de máscara no interior destes estabelecimentos deixa de ser obrigatório, pelo menos para os clientes, assemelhando-se cada vez mais a realidade aos tempos pré-pandémicos.

As emoções estão ao rubro, apesar de ser uma quinta-feira, dia em que não são esperadas grandes enchentes, e os donos de discotecas de Norte a Sul do país mostram-se ansiosos por regressar ao trabalho, alguns já hoje, e a maioria a partir de amanhã.

No Norte, um nome indissociável da vida noturna mostra-se preparado, mas cauteloso, para esta nova fase. Mário Carvalho, o homem por trás do mítico café Lusitano, esteve à conversa com o i sobre esta grande reabertura das discotecas e bares pelo país, e mostrou-se, ainda que cauteloso, expectante. “Há muita expectativa da parte dos agentes da noite e do público no sentido de ser uma ‘loucura’ de euforia e uma grande quantidade de pessoas. Eu prefiro aguardar para ver se realmente as pessoas já se sentem seguras”, começou por explicar o empresário, que há mais de 30 anos está neste setor.

Sobre o fim das medidas de restrição imposto a partir de dia 1 de outubro, Mário Carvalho começou por referir que o controlo de lotação e o horário de encerramento controlado foram uma constante no Lusitano. “Por isso manteremos o mesmo rigor que existia na pré-pandemia”, avisou. Sobre os possíveis receios da população em regressar a locais noturnos sem máscaras nem medidas restritivas obrigatórias, o empresário preferiu desvalorizar, acreditando que “os mais jovens terão muito menos receio do que as pessoas com mais alguma idade”.

Uma opinião, aliás, que é partilhada por outras figuras do setor no país. Telmo Garcia, responsável pelo Mercado Club, em Bragança, está preparado para regressar ao ativo na noite de hoje, e acredita também que “da parte dos jovens, não existe receio algum”, uma afirmação da qual diz estar “convencido a 100%”.

O facto de ser quinta-feira, explicou, provocará que o dia de abertura seja marcado por uma faixa etária de clientes mais jovem, mas a chegada do fim de semana – e por consequência, das restantes faixas etárias – não deverá, garantiu, significar um decréscimo na confiança dos clientes. “As pessoas estão com uma expectativa enorme e uma vontade muito grande [de voltar]”, continuou Telmo Garcia, que disse acreditar que “já chega de estar fechado e preocupado”. “As pessoas vão querer esquecer isso e vão entrar sem qualquer tipo de preocupação”, concluiu o empresário.

As máscaras são um tema que surge quando se fala de receio, e Telmo Garcia não escondeu estar à espera que alguns clientes possam optar por manter o hábito, apesar de deixar de ser obrigatório. “Fica ao critério de cada um, mas não me parece que haja qualquer apreensão por parte dos clientes”, referiu ainda.

