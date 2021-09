Um homem de 30 anos foi detido, na passada quarta-feira, pelo crime de violência doméstica, no concelho de Loulé.

Segundo um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), esta segunda-feira divulgado, os militares “apuraram que o suspeito agredia, injuriava e humilhava a vítima”, a sua namorada, de 48 anos.

“Nestes últimos tempos verificou-se um escalar dos episódios de violência, sendo que apesar do agressor ter sido constituído arguido, tal facto não o coibiu de continuar a praticar as ofensas”, revela a força de segurança. As agressões levavam a que “a vítima sentisse a sua liberdade limitada, levando-a a temer pela sua integridade física e pela própria vida”.

No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Faro, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição total de contactos com a vítima e afastamento total da residência da mesma, aguardando em prisão preventiva a aplicação de pulseira eletrónica.