Em Munique, há uma equipa que parece decidida a vencer tudo o que lhe aparece pela frente nesta temporada. O primeiro jogo a contar para a liga alemã não foi o melhor, empatando a uma bola com o Borussia Mönchengladbach, mas, a parti daí, os bávaros têm feito goleadas atrás de goledas, arrecadando um total de 20 golos marcados em cinco jornadas, contra apenas 4 sofridos.

Hoje, o Bayern de Munique visita o Greuther Fürth e estima-se que a turma de Julian Nagelsmann volte a brilhar e juntar mais uns golos a esta coleção.

Duelos ingleses

Em Inglaterra, no sábado, temos um conjunto de interessantes duelos, que deixarão todos os adeptos de futebol colados à televisão durante o dia inteiro. Logo às 12h30, o Chelsea vai receber o Manchester City de Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, campeões em título da liga inglesa. Isto pouco antes de o Manchester United, onde militam Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Dalot, enfrentar o Aston Villa, em Old Trafford. Dois confrontos entre gigantes da liga de futebol mais competitiva do mundo, à mesma hora, seguindo-se outros como o jogo que opõe o Brentford ao Liverpool de Diogo Jota.