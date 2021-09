Reigoso é uma pequena localidade no concelho de Montalegre, inserida no distrito de Vila Real, que se estende à margem do rio Rabagão, e que mistura o espanhol com o português, devido à troca cultural com os galegos do outro lado da fronteira, que fica a poucos quilómetros de distância.

Politicamente, esta é uma freguesia socialista desde 1982, adiantando-se ao domínio do partido no concelho, que só chegaria em 1989, mas que se mantém até à atualidade.

Aliás, nas eleições de 2017, o candidato socialista à Junta de Freguesia de Reigoso, Adriano Costa, garantiu folgadamente que toda a Assembleia de Freguesia ficava pintada da sua mesma cor política, já que o PSD não apresentou qualquer candidato a esta Junta de Freguesia.

131 pessoas vivem em Reigoso, segundo os dados dos Censos 2021. Menos 21,6% do que em 2011, formando uma das muitas micro freguesias do país, que cada vez contam com menos habitantes, e que vêm assim a sua própria existência em causa.

Adriano Costa (PS) é presidente da Junta de Freguesia desde 2013, e procura agora o terceiro mandato aos comandos de Reigoso. Do PSD não há nem sinal nesta freguesia, sendo que, já em 2017, os sociais-democratas não apresentaram candidato, e, em 2021, a sina vai-se repetir, apontando tudo para uma candidatura única por parte de Adriano Costa.

Assim, os sociais-democratas não parecem muito convencidos em recuperar a freguesia que lhes fugiu no longínquo ano de 1982, e que só mantiveram em 1976 e em 1979. Recorde-se, no entanto, que, nas eleições de 2017, Adriano Costa, candidato único, obteve 73,68%dos votos, sendo que 20,18% da população eleitoral desta freguesia votou em branco, e 6,14% dos votos foram considerados nulos.

caracterização Reigoso é uma das muitas localidades da região do Barroso, que chegou a merecer destaque na publicação norte-americana The New York Times, em novembro do ano passado, que falou sobre o “isolamento” e os encantos desta região escondida no Gerês, não muito longe da Galiza.

A cerca de 13 quilómetros de distância de Reigoso encontra-se uma das principais atrações turísticas desta região. A Barragem dos Pisões forma um romântico cenário em torno do Rabagão, com paisagem digna de parar para apreciar.