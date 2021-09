A polémica entre o currículo da historiadora de Raquel Varela e o Instituto de História Contemporânea (IHC) está longe de ser pacífica. Em causa está a notícia do Público que a acusa de “erros” no currículo, com repetições de artigos e livros, que terão levado o IHC a retirar o apoio à sua candidatura à quarta edição do Concurso de Estímulo ao Emprego Científico Individual, promovido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). O concurso ainda a decorrer, estando numa fase de avaliação das candidaturas, e na qual a investigadora surge como “admitida”, candidatando-se a um contrato como investigadora coordenadora, com um vencimento mensal de 4664,97 euros brutos.

Ao i Raquel Varela não hesita:_“As duplicações são automáticas e não implicam o aumento da produção de artigos. Tenho muito menos artigos do que na realidade tenho e isso só me prejudica a mim. Tenho muito mais publicações do que as que são referidas”. E promete avançar com um processo judicial por difamação com o advogado António Garcia Pereira.

A historiadora lembra que a plataforma CIÊNCIAVITAE – o novo Currículo Científico português – ­ faz sincronizações automáticas que permitem eliminar as duplicações. “É um problema dessa plataforma que é conhecida por todos os investigadores, sobretudo de quem tem mais trabalho académico”.

Raquel Varela garante que “nunca um júri considerou isso duas duplicações”, acrescentando que “tanto que os júris que avaliaram o meu CV na FCT ao longo de anos sempre o avaliaram como muito ‘bom’ e ‘excelente’”. E dá exemplos: “Vou dar uma palestra que se chama “Quem paga o Estado social”, depois publico um artigo que se chama “Quem paga o Estado Social” e depois vou editar um livro que se chama “Quem paga o Estado Social”. A plataforma vai duplicando isso, como se fossem entradas duplas. Nunca aparece em momento algum publicações que não tenho. Pelo contrário, faltam dezenas de artigos, publicações e atividades científicas nesse curriculum porque não tenho paciência para atualizar, o que só me pode prejudicar a mim. Em vez de 50 artigos, na verdade tenho 71. Sou a pessoa que mais publicou na minha área, o que me deu vários artigos”, refere ao i.

