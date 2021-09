Numa época em que as mulheres ainda lutam para que a sua voz seja ouvida e a igualdade de género fomentada, em muitas partes do mundo, há quem faça exatamente o inverso em Portugal. No grupo de Facebook “Modéstia Católica Portuguesa e o seu Apostolado Tradicional”, criado há dois anos, dois administradores e 3.800 membros apostam na “comunidade de pessoas Católicas, que são guerreiros de luz, estão a aprender a entender a Alma, pela oração, penitência e obras de misericórdia (...) levando luz onde há trevas”.

Se fizermos um pequeno périplo pelas últimas publicações, à data de fecho desta edição, encontramos as mais variadas ideias. Na primeira, é citada uma alocução do Papa Pio XII sobre a moda, em que se pode ler que “a sociedade, por assim dizer, fala com a roupa que veste, com a roupa revela as suas secretas aspirações e dela se serve, ao menos em parte, para construir ou destruir o futuro”.

Nuno André, professor e investigador na área da História e da Teologia, lembra que Pio XII foi Papa entre 1939 e 1958, adicionando que “se quisermos citar o discurso da Igreja Católica na atualidade, a única forma honesta de encontrar a sua mensagem é dando atenção aos textos e às ideias atuais, porque todas as afirmações são fruto de um contexto”.

Nas imagens que acompanham a reflexão, veem-se homens, mulheres e crianças com roupas consideradas formais e com as quais se vislumbra, no máximo os braços, as mãos e um pouco do pescoço dos fotografados. Noutra das partilhas, surge uma mulher com um vestido com um padrão tropical e umas leggings, sendo a legenda “Na praia e no desporto” indicativa de que o género feminino não deve mostrar o corpo nem sequer nestas duas situações.

