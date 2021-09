O canoísta João Ribeiro sagrou-se, este domingo, vice-campeão do mundo em K1 500 metros.

A prata conquistada pelo português é já a terceira medalha a caminho do país nos Mundiais de Canoagem, a decorrer em Copenhaga, depois do ouro de Fernando Pimenta em K1 1.000 metros e do bronze de Noberto Mourão, na canoagem adaptada, em VL2 200.

João Ribeiro terminou a prova em 1.39,88 minutos, ficando a 1,01 segundos do vencedor, o bielorrusso Mikita Borykau. O alemão Moritz Florstedt arrecadou o bronze.