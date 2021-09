Está fechada a primeira jornada da fase de grupos das ligas europeias, e é a vez de os campeonatos nacionais começarem a bombear sangue novamente, um pouco por toda a Europa. Entre sexta-feira e domingo vão-se jogar, em Inglaterra, dez duelos diferentes, um pouco por todo o país, cada um deles com um conjunto de detalhes específicos e particulares que criam já o entusiasmo.

Em Londres, no domingo, avizinha-se um dos grandes ‘dérbis’ do ano. O Chelsea de Thomas Tuchel, campeão em título da Liga dos Campeões, vai até ao estádio do Tottenham Hotspur, enfrentar a equipa agora treinada pelo português Nuno Espírito Santo, que deixou o lugar no Wolverhampton a Bruno Lage, e que passou a ocupar o espaço vazio deixado por José Mourinho, aos comandos do Tottenham.

Apenas um ponto separa, para já, blues e spurs, mas nenhuma das duas equipas britânicas irá querer perder três valiosos pontos, nem sequer afastar-se de outros candidatos ao título como o Manchester United de Bruno Fernandes e, agora, também de Cristiano Ronaldo. Aliás, os red devils – que contam ainda com o português Dalot – vão, neste domingo, viajar até à capital inglesa para enfrentar o West Ham United.

O Manchester United começou a época em grande, e a dupla Ronaldo/Bruno Fernandes brilhou na receção ao Newcastle United, que bateu por 4-1, com dois golos do craque madeirense, e mais um do antigo jogador do Sporting. O último jogo dos red devils, no entanto, foi de frustração, cortando como uma facada o ambiente de emoção que se criou em torno do regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford. Frente ao Young Boys, da Suíça, o Manchester United perdeu por 2-1, e o único golo que o emblema de Ole Gunnar Solskjaer conseguiu marcar foi, precisamente, assinado por Cristiano Ronaldo, o que permitiu manter viva a chama e a esperança de que o regresso do português a Manchester poderá trazer bons augúrios no bolso.

Clássico italiano Em Itália, na Serie A, Juventus e AC Milan vão-se enfrentar no próximo domingo, num dos confrontos mais emblemáticos do futebol italiano moderno. De San Siro ao Estádio da Juventus distam apenas cerca de 130 quilómetros, o que torna a rivalidade ainda mais intensa, e a situação atual não é nada agradável para os bianconeri, que perderam recentemente um dos seus jogadores estrela, Cristiano Ronaldo. Desde o início da temporada, a Juve não conseguiu ainda atingir a vitória, contabilizando um empate e duas derrotas, uma das quais contra o Nápoles, na mais recente jornada, também ele um dos jogos mais icónicos do futebol italiano e um estilo de confronto cultural entre a Itália do Norte e a Itália do Sul.

Neste domingo, no entanto, a Juventus enfrentará um AC Milan endiabrado, que não conheceu ainda o sabor da derrota em Itália nesta época.