A GNR deu cumprimento, no passado dia 14 de setembro, a um mandado de detenção de um homem, de 28 anos, na localidade da Trafaria, no concelho de Almada.

Na sequência do cumprimento do mandado de detenção, para cumprimento de pena de prisão que recaía sobre o suspeito, os militares “localizaram o indivíduo” e, no decorrer da abordagem, “constataram ainda que o mesmo estava na posse de uma arma proibida (arma modificada) e de cinco munições que foram apreendidas”, revela um comunicado da força de segurança, divulgado esta quinta-feira.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Almada e conduzido para o Estabelecimento Prisional de Lisboa.