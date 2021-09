As celebrações religiosas da Igreja Católica que até então estavam suspensas devido à covid-19 vão voltar a realizar-se, nomeadamente as exéquias cristãs e as procissões.

Segundo revelou Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferência de imprensa, depois de uma reunião do Conselho Permanente do organismo episcopal, as procissões, exéquias, catequese e todas as outras atividades pastorais poderão ser retomadas. Vão manter-se, contudo, as regras de prevenção e combate à pandemia, como a higienização e o distanciamento.

“Tendo em conta a situação atual da pandemia, continuaremos a realizar as nossas celebrações e atividades pastorais com os devidos cuidados sanitários e de segurança, quanto à higienização, uso de máscara e razoável distanciamento”, disse o porta-voz.

“Recomendamos que, com os devidos cuidados e observância das normas, sejam dignificadas as exéquias cristãs e se realizem as procissões e outras atividades pastorais, como a catequese e outros encontros”, acrescentou.

De acordo com o responsável, na reunião do Conselho Permanente de outubro serão apresentadas novas indicações sobre celebrações e atividades pastorais, “de acordo com o evoluir da situação e as orientações das autoridades de saúde”.

Manuel Barbosa elogiou ainda o “bom senso” dos católicos durante a pandemia e destacou que “nunca houve surtos” em celebrações religiosas.