Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.223 novos casos do novo coronavírus e dez vítimas mortais, segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado.

O país soma agora um total acumulado de 1.054.673 infetados desde o início da pandemia e 17.853 vítimas mortais.

Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a região onde foram diagnosticados mais novas infeções, com 476 casos nas últimas 24 horas. Segue-se o Norte com 397, o Centro com 162, o Algarve com 123 e o Alentejo com 28. No arquipélago da Madeira foram confirmados 32 novos casos e no dos Açores mais cinco.

As dez mortes registadas ocorreram em território continental: seis na Grande Lisboa, dois no Norte e outras duas no Centro.

O número de internados continua em queda, desde terça-feira que tem havido descidas significativas, estando agora hospitalizadas 552 pessoas com covid-19, menos 17 do que na sexta-feira. Nos cuidados intensivos encontram-se 121 doentes, mais três face ao balanço de ontem.

Mais 2.096 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, aumentando o número de recuperados durante a crise pandémica para 999.083.

Há agora 37.737 casos ativos e as autoridades de saúde têm 37.838 contactos em vigilância.

Os dados da incidência e do risco de transmissibilidade (RT) foram atualizados ontem pela DGS, como é habitual às segundas, quartas e sextas-feiras, mantendo-se por isso inalterados.

Assim, a incidência nacional é de 240,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, na última atualização era de 259,6. A nível continental passou de 247,4 para 247,9.

Já o RT, quer a nível nacional quer continental, também baixou e situa-se agora nos 8,87 em ambos os casos.

A DGS também atualizou ontem os dados da incidência por concelho, tendo havido uma descida generalizada. Atualmente há apenas dois concelhos com risco extremamente levado, ou seja acima dos 960 casos por 100 mil habitantes, são eles Montalegre e Albufeira.

Já os municípios de risco muito elevado passaram de 27 para 15.