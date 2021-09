Estima-se que tenha 66 milhões de anos, é considerado o maior esqueleto de dinossauro tricerátops descoberto até à data, conhecido como Big John, e vai ser leiloado em Paris, França, em outubro. Antes disso, para aguçar o apetite dos competidores, o gigantesco esqueleto vai ser exibido ao público a partir de 18 de outubro, na casa de leilões parisiense Drouot, onde será depois leiloado a dia 21 de outubro.

Segundo Alexandre Giquello, responsável da Drouot, Big John tem um crânio de 2,62 metros de comprimento e 2 metros de largura, enquanto os seus dois chifres maiores têm 1,1 metros de comprimento e mais de 30 centímetros de largura na sua base, sendo capazes de suportar 16 toneladas de pressão. Além de se encontrar entre os dinossauros de aparência mais distintiva, o esqueleto deste exemplar está 60% completo, com cerca de 200 ossos. Segundo o Museu de História Natural do Reino Unido, o seu crânio é um dos maiores e «mais marcantes» de qualquer animal que alguma vez tenha pisado a superfície da Terra. Este dinossauro viveu na Laramidia, um continente insular que se estendia do atual Alasca ao México, e morreu numa antiga planície de inundação atualmente conhecida como a formação Hell Creek no Dakota do Sul, onde foi descoberto pelo geólogo Walter W. Stein Bill em maio de 2014. O dinossauro foi escavado um ano depois e posteriormente restaurado em Itália. Os restos mortais da criatura foram preservados na lama. Giquello garantiu que o dinossauro tem licença de exportação e que há vários compradores interessados: prevê-se que seja vendido entre os 1,2 e 1,5 milhões de euros. Contudo «as vendas de leilões de esqueletos de dinossauros são imprevisíveis». Esta não é a primeira vez que um esqueleto de dinossauro é colocado à venda. No ano passado, a venda de um dos esqueletos de Tyrannosaurus rex mais completos do mundo quebrou todas as estimativas ao atingir 31,8 milhões de dólares, o equivalente a 26,8 milhões de euros, acabando assim por estabelecer um novo recorde mundial para qualquer esqueleto ou fóssil de dinossauro.