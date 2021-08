Atualmente, a variante Delta do vírus SARS-CoV-2 é a única a circular em Portugal e responsável por 100% dos contágios em todas as regiões do país.

Segundo o relatório sobre a diversidade genética do vírus do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), esta variante “apresenta uma frequência relativa de 100% na semana de 16 a 22 de agosto em todas as regiões, de acordo com os dados apurados até à data".

As várias variantes que já circularam no país – Beta, Gama e Alpha, que chegou a ser predominante – apresentam uma prevalência de 0%, o que significa que não foram detetados casos nas últimas semanas.

Já sobre o total de sequências analisadas da variante Delta, 66 dos casos apresentaram uma mutação adicional na proteína `spike´, uma sublinhagem conhecida por Delta Plus que tem "mantido uma frequência relativa abaixo de 1%" nas últimas semanas, detalhou o INSA.

Segundo o instituto, foram analisadas 559 sequências em média por semana, obtidas de amostras colhidas aleatoriamente em laboratórios distribuídos pelos 18 distritos de Portugal continental e pelas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, abrangendo uma média de 123 concelhos por semana.

O INSA anunciou em junho um reforço da vigilância das variantes da covid-19 a circular no país, através de uma monitorização constante, que serviu para melhorar caraterização genética do SARS-CoV-2.