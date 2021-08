O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou, esta sexta-feira, que Jorge Sampaio está sedado e num processo de estabilização em termos respiratórios.

"O médico da Presidência da República acabou de me dizer que o Presidente Sampaio está sedado, num processo de estabilização em termos respiratórios e que, pouco a pouco, iriam ver se retiravam a sedação, e qual seria a reação”, disse aos jornalistas, à margem de uma visita à Feira do Livro do Porto.

Marcelo conta ainda que esteve com Jorge Sampaio “há 20 dias, num jantar de amigos”, e que notou que o ex-chefe de Estado português estava “cansado e prostrado”.

“O que desejamos hoje é que estes cuidados médicos proporcionados pelo SNS tenham êxito e ele possa recuperar daquilo que não é a primeira crise que tem tido, mas é uma crise que preocupa sempre os portugueses", sublinhou.

Jorge Sampaio foi internado no Algarve, onde se encontrava de férias, após sentir dificuldades respiratórias, e na manhã desta sexta-feira foi transferido para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa.