Como vê a situação vivida no Afeganistão?

Como português que sou e professo a religião islâmica é evidente que fico aqui um pouco dividido. Dividido não na questão da própria política ou da soberania que são questões sobre as quais, enquanto dirigente de uma comunidade islâmica, procuro não interferir, mas fico um pouco apreensivo com este regime talibã e com estes senhores que dizem ser meus irmãos de fé que praticam atos, muitas vezes, bárbaros e completamente incompreensíveis à luz da sociedade ocidental e quase mundial. Ou seja, à luz de uma civilização moderna e cosmopolita praticam estes atos em nome da religião. Para mim, é completamente incompreensível como é que, por exemplo, no século XXI se desrespeita, viola e menoriza o papel da mulher em função de uma religião e que é uma religião que, segundo se consta estatisticamente, é a segunda maior religião a nível mundial. Estamos a falar de 1600 milhões de pessoas. Não queria intrometer-me muito em matéria política, mas devo dizer que lamento esta situação porque me parece um retrocesso civilizacional gigante. Se em 2001, com a entrada norte-americana no terreno, vimos luz ao fundo do túnel e achámos que provavelmente as circunstâncias iriam mudar no terreno, hoje ficamos com a perceção que parece que foi tudo em vão. E isso sabe a pouco e deixa-me um pouco amargurado, confesso.

Considera que a saída das tropas americanas foi precipitada?

Nunca foi fácil combater no Afeganistão, não quero tomar as dores do Governo norte-americano e sei que são decisões difíceis. A fatura é muito pesada para estar lá e não foram só os Estados Unidos, foram todos os países da União Europeia, entre os quais Portugal, como aliados da NATO. Confesso que a saída das tropas do regime norte-americano parece-me um bocadinho atabalhoada como temos vistos pelos meios de comunicação. E isso é visível pelas declarações do meu amigo Jaime Nogueira Pinto que fala numa ‘espécie de debandada’ e, segundo o que nos é permitido observar, parece que a saída foi um tanto ou quanto apressada, o que prejudica uma transição de regime que fosse feita de forma paulatina e mais pacífica para que fosse o melhor para os locais.

