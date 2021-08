O acesso à Ordem dos Advogados

Qualquer análise relativa à formação dos Advogados nos restantes países europeus demonstra assim que as exigências de formação académica em Portugal são inferiores às que se verificam no resto da Europa.

Encontra-se presentemente em discussão na Ordem dos Advogados uma proposta de alteração ao seu Estatuto que pretende estabelecer que para a inscrição no estágio da Ordem seja exigida, não apenas a licenciatura em Direito, como presentemente sucede, mas também um mestrado ou doutoramento ou pós-graduações reconhecidas pela Ordem, sendo esse requisito dispensado nas licenciaturas de cinco anos.

Essa proposta encontra-se em harmonia com o que se pratica nas restantes Ordens dos Advogados europeias, e bem assim com o que presentemente se exige para o ingresso no Centro de Estudos Judiciários, não havendo por isso qualquer razão justificativa para que não seja adoptada.

Assim, em Espanha para a inscrição na Ordem dos Advogados é necessário, não só obter uma licenciatura em direito de quatro anos, mas também a frequência de cursos de especialização acreditados, realizados por Universidades Públicas e Privadas ou por escolas de prática jurídica, com a duração de 60 créditos, a que acrescem ainda práticas externas, sendo depois necessário realizar um exame para a inscrição na Ordem.

Da mesma forma, em França para se ter acesso à Ordem dos Advogados é necessário, além da licenciatura, completar o primeiro ano de um curso de mestrado em Direito, sendo que a esmagadora maioria dos candidatos conclui mesmo esse curso de mestrado.

Após a sua realização, é necessário passar num exame de qualificação para o acesso ao estágio numa École d’Avocats, estágio esse que dura cerca de dois anos, sendo os primeiros seis meses dedicados à aprendizagem de deontologia profissional, estatuto e aspectos práticos da advocacia. No fim do estágio é necessário realizar um exame para se obter um certificado de aptidão para a profissão de advogado.

Também em Itália para o acesso à Ordem dos Advogados é necessário frequentar uma licenciatura com mestrado integrado de cinco anos (Laurea a ciclo unico Magistrale in Giurisprudenza) e realizar um estágio de 18 meses, após o que é igualmente exigido o exame para a inscrição na Ordem.

Igualmente na Alemanha para o acesso à profissão de Advogado é necessário completar uma licenciatura em Direito (4.5 a 5 anos) e ser aprovado no primeiro exame de Estado. Depois é ainda necessário realizar durante dois anos um estágio e ser aprovado no segundo exame de Estado, só depois sendo admissível a inscrição como Advogado.

Mas, para além disso, mesmo em Portugal é exigida uma formação mais elevada para o acesso à magistratura, sendo necessário realizar mestrado ou doutoramento ou possuir uma licenciatura de cinco anos para se poder ingressar no Centro de Estudos Judiciários. Ora, sendo a advocacia uma profissão tão ou mais exigente do que as magistraturas, é manifesto que o acesso ao estágio na Ordem dos Advogados não deve ser realizado com uma formação académica inferior.

Estas disparidades na formação académica exigida para a inscrição no estágio da Ordem dos Advogados e para o ingresso no Centro de Estudos Judiciários tem para além disso o efeito perverso de levar a que frequentem o estágio na Ordem pessoas que não têm qualquer intenção de exercer futuramente a advocacia, apenas porque ainda não obtiveram a formação académica necessária para se inscreverem no Centro de Estudos Judiciários. Com isto a Ordem dos Advogados é obrigada a despender os seus recursos a formar candidatos à advocacia, que não pretendem exercer essa profissão.

É por isso mais do que tempo de esta situação vir a ser corrigida, com a formação dos Advogados portugueses a acompanhar a dos restantes países europeus, conforme resulta da proposta de alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados presentemente em discussão.