O deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite apelou na sexta-feira ao Governo para convocar uma reunião do Infarmed para que haja uma recomendação técnica sobre um eventual prolongamento do uso da máscara na via pública.

A decisão está nas mãos do Parlamento, mas o PSD considera que é necessário ouvir uma opinião técnica sobre este tema.

«Acreditamos que uma reunião do Infarmed seria a melhor forma de podermos ter uma visão dos especialistas que têm acompanhado e aconselhado a Direção-Geral da Saúde e a própria Assembleia da República ao longo desta pandemia», justificou Baptista Leite, em declarações à TSF.

Frisou também que se o Governo não convocar a reunião com os peritos, o PSD irá chamar os especialistas à Assembleia da República.

«Caso o Governo opte por não convocar a reunião do Infarmed para esse fim, o PSD não terá outra solução senão mesmo fazer um requerimento para ouvir esses mesmos peritos do grupo de epidemiologia da Direção-Geral da Saúde na Assembleia de República, porque esta é uma decisão eminentemente técnica, que depois tem de ter tradução política em lei. Devemos orientar essa decisão política pela ciência», defendeu.

Já no entender do Governo, a questão deve passar pelo Parlamento, uma vez que as reuniões do Infarmed existem para «desenhar mudanças significativas», destacando que a questão das máscaras não é desse tipo - até porque os peritos já recomendaram, na última reunião, que nesta fase acabasse a obrigatoriedade do seu uso no espaço exterior.