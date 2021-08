Um homem de 67 anos foi detido, na quarta-feira, por violar o confinamento obrigatório a que estava sujeito, no âmbito da pandemia de covid-19, no concelho da Covilhã.

Em comunicado, esta quinta-feira divulgado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) revela que “no decorrer de uma ação de patrulhamento para garantir o cumprimento do dever de confinamento obrigatório, os militares da Guarda verificaram que o suspeito se tinha ausentado do domicílio”.

O suspeito acabou por ser localizado e detido. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Covilhã.

Na nota, “a GNR recorda que ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde todos os doentes com covid-19, os infetados com SARS-CoV-2, e os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado vigilância ativa” e que “a violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência”.