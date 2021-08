Linguagem específica da BD, nada melhor do que uma onomatopeia para dar título a uma revista de quadr(ad)inhos. Nos idos de ‘74, a Editora Abril, uma das maiores da América Sul, lançou uma edição especial da colecção “Diversões Juvenis”, testando o mercado para a receptividade de novos títulos. CRÁS!, em formato europeu, reuniu um punhado de autores representativos dos quadrinhos brasileiros.

Quadrinhos que vêm de longe: As Aventuras de Nhô Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte (1869), do ítalo-brasileiro Angelo Agostini (1843-1910), assinalam o início da 9.ª Arte no Brasil. Hoje, mesmo com a enorme influência dos comics americanos, o panorama quadrinístico é palpitante, pelo que nos é possível ver, graças também à persistência duns poucos editores portugueses.

Primeiro de seis números, trata-se de uma edição marcante e equilibrada quanto aos géneros e temas, em que o humor prevalece nas suas várias dimensões. As històrinhas de cariz infantil estão representadas por Aragão, um cachorro e a sua criança, da autoria Cesar & Odair, e Cafuné e Acácio, de Primaggio (também ítalo-brasileiro), sobre um tucano que vive no gorro do dono.

Humor para todos encontramos nos perfeitos gags animalistas de Waldyr Igayara (o cão Astolfo, a tartaruga Nina e o rato Felisberto); Olimpo, de Xalberto, põe em situação cómica os deuses gregos; Zing, Zong, Crunch e o Chomp, de Júlio & Omar, revela o bicho da maçã que não se fica diante de nenhum Guilherme Tell.

Pelo meio, Vavavum, desenho de Nico Rosso e Carlos Edgard Herrero e texto de Ivan Saindenberg, sobre um piloto de Fórmula 1 que salta no tempo quando mete a sexta velocidade. Noutro registo, Alex e Cris, trecho banal de espionagem, e os obrigatórios temas indianista – A Iara, de J. Lanzelotti – e histórico: o tópico do encontro entre navegadores portugueses e indígenas, com desenhos de Ivan Washt Rodrigues e argumento de Saidenberg, em A guerra que não houve.

No domínio do fantástico (de que “Iara” também participa), o luso-brasileiro Jayme Cortez procede a uma recriação do mito de Fausto, numa demonstração dos recursos que fizeram dele um dos maiores nomes da BD dos dois países no século passado.

Regressando ao humor, o melhor vem no fim do texto. Cactus Kid, de Renato Canini: um pistoleiro com aparência de Kirk Douglas e sex appeal que na verdade é Zeca Funesto, um cangalheiro falido, careca e desdentado com o negócio em crise, pois os bandidos estão todos a regenerar-se. Uma desbunda pelo artista que (não) assinava as histórias da patota do Zé Carioca em Vila Xurupita.

Outra narrativa esplêndida, sem título, da autoria de Michele (o ítalo-brasileiro Michele Iacocca), mostra-nos um homenzinho que começa por reivindicar uma simples vinheta que lhe enquadre o espaço e termina com a destruição da mesma à bomba pelo próprio locatário, que entretanto encheu o quadrinho de tudo o que a sociedade de consumo e desperdício facilita (e quem vier depois que feche a porta).

Finalmente Satanésio, de Ruy Perotti: o demónio vem à superfície por falta de hóspedes; mas o Inferno está cá em cima, e o pobre diabo, ultrapassado pela crueldade humana, arranja emprego num circo, a expelir fogo pela boca, pois claro.