Cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas, no final da tarde de quinta-feira, num tiroteio em Plymouth, na Inglaterra. Entre as vítimas mortais está uma menina de três anos.

Além da criança, morreram ainda duas mulheres, de 51 e 66 anos, e dois homens, de 43 e 59 anos.

Segundo a Polícia de Devon e Cornwall, outras duas pessoas foram baleadas, mas encontram-se fora de perigo. O jovem suicidou-se depois do ataque.

Segundo avança a imprensa britânica, o atirador era um jovem de 22 anos, que tinha licença de porte de armas e usou uma espingarda no tiroteio.

O ataque, que durou cerca de seis minutos, não está a ser tratado pelas autoridades como um ato terrorista.

A ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, revelou que as redes sociais do atirador estão sob investigação, após relatos de que o jovem teria colocado “gosto” em vídeos sobre armas e afirmado que se sentia “deprimido” e “sem vontade para viver”.