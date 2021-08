Depois de esgotar os dois concertos agendados para o Centro Cultural de Belém, em Maio, Fausto Bordalo Dias leva o espetáculo “Atrás dos Tempos Vêm Tempos” à cidade do Porto. Nos dias 3 e 4 de Setembro, este último já esgotado, a Casa da Música será palco de um dos artistas mais icónicos da música portuguesa.

O concerto irá passar por várias fases da carreira do músico, desde Pró Que Der e Vier, trabalho lançado logo em 1974, e Madrugada dos Trapeiros, disco de 1977, ao inevitável Por Este Rio Acima de 1982, O Despertar dos Alquimistas de 1985, Para Além das Cordilheiras de 1987 e ainda Crónicas da Terra Ardente de 1994, A Ópera Mágica do Cantor Maldito de 2003 ou Em Busca das Montanhas Azuis, o trabalho de 2011 que continua a ser o seu registo de originais mais recente.

Fausto ainda promete revisitar temas eternos como “Ao Som do Mar e do Vento”, “Todo este Céu”, “Lembra-me Um Sonho Lindo”, “Navegar Navegar”, “Rosalinda”, “Porque Me Olhas Assim”, “Carta de Paris”, “A Guerra é a Guerra” ou, entre muitas outras, a canção que dá o mote ao espetáculo, “Atrás dos Tempos Vêm Tempos”, numa viagem com duas dezenas de canções que já se libertaram do tempo para se tornarem matéria omnipresente nas nossas memórias e identidades.

Os bilhetes para o espetáculo “Atrás dos Tempos Vêm Tempos” de Fausto Bordalo Dias na Casa da Música a acontecer na data extra de 03 de Setembro estão já à venda tanto na bilheteira da Casa da Música como também pela Ticketline, e custam 30€.