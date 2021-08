Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.094 casos do novo coronavírus e 18 óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira.

No total, desde março de 2020, já foram confirmados 988.061 diagnósticos da doença, que levou à morte de 17.485 pessoas.

O Norte foi a região que registou um maior número de casos diários, com mais 393 contágios, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 374, o Algarve com 157, o Centro com 87 e o Alentejo com 21. Na Madeira foram confirmadas 34 novas infeções e nos Açores 28.

Em relação à distribuição geográfica dos óbitos, foi na Grande Lisboa que ocorreram mais mortes associadas à covid-19, 11 de um total de 18. No Norte morreram quatro pessoas, no Alentejo duas e uma no Algarve.

O rácio de transmissibilidade (RT) e a incidência de novos casos foram atualizados hoje, como é habitual às segundas-feiras.

Assim, Portugal tem agora uma incidência nacional de 336,1 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, – na sexta-feira era de 362,7. No continente também desceu, de 369,2 para 341,4.

Já o RT situa-se nos 0,93 em ambos os casos, uma ligeira subida face ao último balanço que era de 0,92.

O número de internamentos subiu novamente. Neste momento, estão hospitalizadas 857 pessoas com covid-19, mais oito do que no balanço de domingo. Nos cuidados intensivos encontram-se 189 doentes, mais cinco do que ontem.

Nas últimas 24 horas, 1.275 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 925.842.

Atualmente, existem 44.734 casos ativos da doença e as autoridades de saúde têm 62.415 contactos em vigilância.