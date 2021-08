A incidência de transmissão do vírus está a diminuir em todos os territórios de Portugal. Segundo a nova avaliação da Direção-Geral da Saúde, divulgada esta sexta-feira, há três concelhos – menos um em relação à semana passada - no nível de risco muito elevado, com mais de 960 casos por 100 mil habitantes: Proença-a-Nova (1.574 casos), Portimão (1.050) e Sines (1.014).

Assim, Proença-a-Nova passa a ser o concelho com maior incidência de infeções por covid-19 a 14 dias em Portugal. Este valor é um reflexo do surto com 127 infetados na Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova, que já fez um morto, revelado esta quinta-feira. Terão sido contagiados 22 dos 90 funcionários, bem com 105 dos 140 utentes desta instituição que se insere num munícipio com cerca de 8 mil habitantes.

Do nível mais preocupante, saíram Albufeira (689 casos) e Loulé (830). Mesmo assim, o Algarve continua a ser a região do país com mais concelhos em alta incidência cumulativa, ao apresentar sete concelhos entre os 10 com maior risco de contágio no país.

Já com uma incidência entre 480 e 959,9 novos casos por 100 mil habitantes, registaram-se 29 concelhos, uma redução de sete em comparação com a semana passada.

Neste escalão encontram-se Lisboa e Porto. A Invicta continua a reportar maior incidência de casos, tendo agora 685 casos por 100 mil habitantes, diminuindo o valor anterior (823). Já a capital desceu de 750 para 595 nos últimos 14 dias.

Foram verificados 95 concelhos com incidência cumulativa entre 240 e 479,9 novas infeções (menos sete do que na semana passada), 91 entre 120 e 239,9 casos (menos um) e 90 abaixo de 120, havendo um aumento de 14 concelhos numa semana após a última avaliação.

Portugal tem oito concelhos com uma incidência de 0 casos, entre os quais: Alvaiázere, Calheta (Açores), Castanheira de Pêra, Corvo, Marvão, Porto Moniz, Santa Cruz das Flores e Vila de Rei. Foram acrescidos mais dois concelhos a este nível perante o boletim da semana passada.