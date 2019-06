Obrigado, cidadãos!

É gratificante verificar que a petição tenha mobilizado não só milhares de cidadãos mas, entre estes, figuras destacadas da sociedade portuguesa em diferentes setores de atividade.

Deve estar quase a concluir-se o processo parlamentar da petição “Legislar o poder de os cidadãos escolherem e elegerem os seus Deputados”, por que 7372 cidadãos (até esta altura) pedem à Assembleia da República que dê seguimento ao disposto na Constituição e nos permita, aos eleitores, que possamos escolher, nas eleições legislativas, não só o partido da nossa preferência, mas também o deputado que queremos.

É gratificante verificar que a petição tenha mobilizado não só milhares de cidadãos mas, entre estes, figuras destacadas da sociedade portuguesa em diferentes setores de atividade. É, na verdade, uma ampla e significativa frente cívica independente que reclama dos legisladores aquilo que é nosso direito: democracia de qualidade conforme à Constituição, democracia de cidadania.

Como coautor do projeto de lei de reforma eleitoral e primeiro subscritor pela APDQ e pela SEDES, a todos agradeço, nomeando os mais destacados que consegui identificar, por ordem inversa da assinatura (com indicação do seu número de ordem), e pedindo desculpa a todos os outros por não os nomear também:

• Teresa da Fonseca Gonçalves, 7216, bióloga e professora universitária

• Nuno Amado, 7181, presidente do Millennium BCP

• José de Almeida Serra, 7175, político, ex-ministro do Mar

• Cristóvão Norte, 7161, economista e jurista, deputado

• Luís Aguiar-Conraria, 7129, economista, professor universitário e cronista

• Alexandre Patrício Gouveia, 7115, economista e gestor

• Jorge Moita Vieira, 6939, estudante e coautor do projeto de lei de reforma eleitoral

• António-Pedro Vasconcelos, 6811, cineasta

• José Manuel Martins Lopes, 6769, filósofo, professor universitário, diretor da Faculdade de Filosofia de Braga

• José de Paiva Boléo-Tomé, 6726, médico, professor universitário, publicista e ensaísta

• Alexandre José Linhares Furtado, 6725, médico, cirurgião, Prémio Nacional da Saúde 2011

• António Sevinate Pinto, 6667, perito em sementes, dirigente associativo e gestor no setor agrícola

• Jacinto Monteiro, 6666, médico e professor universitário

• Eduardo Oliveira e Sousa, 6657, engenheiro agrónomo, presidente da CAP

• Roberto Carneiro, 6487, professor universitário, ex-ministro da Educação

• Isabel de Bragança, 6441, princesa real e duquesa de Bragança

• Miguel Frasquilho, 6420, economista, ex-deputado, presidente da TAP

• Francisco Fernandes do Vale, 6400, médico, professor universitário

• Carlos Seruca Salgado, 6369, vice-presidente da ANAC

• Manuel Barroso Silvério Marques, 6353, médico, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ex-membro do CNECV

• General Aurélio Aleixo Corbal, 6302, oficial da Força Aérea, ex-CEMFA

• Manuel de Almeida Ribeiro, 6263, jurista, professor universitário

• Luísa Antas, 6257, mestra em Direito por Harvard, administradora do Banco Finantia

• João Marques Vidal, 6098, procurador-geral adjunto

• Manuel de Almeida Damásio, 5593, presidente do Grupo Lusófona

• Conceição Pedroso de Lima, 5581, professora catedrática de Ciências da Vida

• António Pinto Basto, 5547, fadista

• Eduardo Catroga, 5512, professor universitário, gestor, ex-ministro das Finanças

• Rui Moura Ramos, 5453, professor universitário, ex-presidente do Tribunal Constitucional

• Luís Filipe Rocha, 5300, cineasta

• Margarida Corrêa de Aguiar, 5297, economista, presidente da Cidadania Social, ex-secretária de Estado da Segurança Social

• General Garcia Leandro, 5272, oficial do Exército, ex-governador de Macau

• Inês Serra Lopes, 5271, advogada e jornalista

• Francisco Mantero, 5269, presidente do Conselho Estratégico para a Cooperação, Desenvolvimento e Lusofonia Económica da CIP

• Pedro Rebelo de Sousa, 5238, advogado

• Luís Campos e Cunha, 4821, professor universitário, ex-ministro das Finanças

• João Varandas Fernandes, 4810, médico, político e dirigente desportivo

• Emília Nadal, 4535, artista plástica

• Almirante Francisco Vidal Abreu, 4190, oficial de Marinha, ex-CEMA, presidente do conselho académico da Academia de Marinha

• Nuno Cardoso, 3857, engenheiro, ex--presidente da Câmara Municipal do Porto

• José Rueff Tavares, 3626, médico e investigador, ex-membro do CNECV

• Bruno Bobone, 3625, empresário português, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa

• Eduardo Marçal Grilo, 3567, engenheiro, ex-ministro da Educação, administrador da Fundação Calouste Gulbenkian

• Afonso Pereira Inácio, 3542, economista, dirigente da APDQ

• Sofia Afonso Ferreira, 3314, fundadora do Democracia21

• Luís Mira Amaral, 2609, engenheiro e economista, administrador de empresas, professor universitário, ex-ministro da Indústria

• Rui Vilar, 2570, jurista, gestor e administrador de empresas, ex-ministro em diferentes pastas, ex-presidente da Fundação Calouste Gulbenkian

• Manuel Tinoco de Faria, 2520, advogado

• Jorge da Paz Rodrigues, 2444, líder de movimentos cívicos

• Laura Vidal, 2404, fundadora e líder da Conexão Lusófona

• Rui Reininho, 2402, músico

• Nuno Ribeiro da Silva, 2383, economista, ex-secretário de Estado, presidente da Endesa Portugal

• General Quesada Pastor, 2319, oficial do Exército

• Almirante António Rebelo Duarte, 2297, oficial da Marinha

• Sofia Galvão, 2296, advogada, ex-secretária de Estado

• Francisco Oliveira Dias, 2263, médico, ex-presidente da Assembleia da República (entretanto, já falecido)

• João Bosco Mota Amaral, 2244, jurista, ex-presidente do Governo Regional dos Açores, ex-presidente da Assembleia da República

• Esmeralda Dourado, 2184, engenheira, gestora e administradora de empresas

• Agostinho Pereira de Miranda, 2168, advogado, fundador da Miranda Alliance

• Paulo Carmona, 2156, gestor, presidente do FAE – Fórum dos Administradores de Empresa

• Rosalia Vargas, 2153, presidente da Agência Ciência Viva

• Almirante António Balcão Reis, 2145, oficial da Marinha

• Almirante Nuno Vieira Matias, 2140, oficial da Marinha, ex-CEMA

• Pedro Velez, 2080, jurista, professor universitário e coautor do projeto de lei de reforma eleitoral

• Maria Ester Vargas, 2009, professora, ex-deputada

• Margarida Mercês de Mello, 1994, apresentadora de televisão, autora e realizadora de documentários

• José Marques Vidal, 1993, magistrado do Ministério Público, ex-vice-procurador-geral da República, ex-diretor-geral da Polícia Judiciária e juiz conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo

• Nuno Roby Amorim, 1978, ex-jornalista, consultor de comunicação

• Isilda Pegado, 1972, advogada, ex- -deputada, dirigente da FPV

• Margarida Gonçalves Neto, 1962, médica, ex-coordenadora nacional para os Assuntos da Família

• José da Silva Peneda, 1956, economista, ex-ministro do Trabalho, ex-deputado ao Parlamento Europeu

• Carina João Oliveira, 1946, engenheira civil, ex-deputada

• Jorge Marrão, 1918, auditor, diretor da Deloitte, presidente da Missão Crescimento

• Jacinto Lucas Pires, 1916, escritor

• Matilde Sousa Franco, 1875, historiadora, académica, ex-deputada

• Hélio Loureiro, 1885, chefe

• António Gentil Martins, 1814, médico

• Manuel Braga da Cruz, 1796, professor universitário, ex-reitor da Universidade Católica

• General José Rocha Vieira, 1717, oficial do Exército, ex-governador de Macau

• Joaquim Vairinhos, 1707, ex-presidente da Câmara Municipal de Loulé, ex- -deputado ao Parlamento Europeu

• José Sucena Paiva, 1700, professor universitário e cientista, fundador e primeiro presidente do conselho de administração do Taguspark

• José Roquette, 1632, economista, empresário, ex-banqueiro e ex-dirigente desportivo

• Miguel Cadilhe, 1597, economista e político, ex-ministro das Finanças

• Guilherme Valente, 1518, editor

• Carlos Móia, 1464, empresário e dirigente desportivo

• António Pinheiro Torres, 1459, advogado e ex-deputado

• Martim Borges de Freitas, 1456, ex- -dirigente parlamentar, dirigente associativo empresarial

• Luís Cabral da Silva, 1454, engenheiro, especialista em transportes e vias de comunicação

• Michael Rothwell, 1431, professor, dirigente da Comunidade Judaica do Porto

• Manuel Serrão, 1422, empresário, comentador na televisão

• Ana Cid Gonçalves, 1418, secretária--geral da APFN

• Afonso Camões, 1254, jornalista e gestor

• Fernando Paes Afonso, 1166, economista, gestor, ex-vice-provedor da SCML

• Fernando Adão da Fonseca, 1164, economista, professor universitário, administrador de empresas, fundador do Fórum para a Liberdade de Educação

• Marco Galinha, 1143, empresário

• José de Melo Alexandrino, 1020, jurista, professor universitário

• António Capucho, 987, político, ex- -deputado nacional e europeu, ex-ministro, ex-conselheiro de Estado

• Tiago Craveiro, 696, dirigente da FPF

• Pedro Quartin Graça, 406, advogado, professor universitário e político, ex- -deputado

• Ventura Leite, 341, economista, político, ex-deputado

• Henrique Neto, 278, empresário e gestor, ex-deputado, ex-candidato à Presidência da República

• António Barreto, 227, cientista social, político, ex-ministro da Agricultura, investigador e cronista

• Manuel Ramalhete, 82, economista e professor universitário

• José de Azevedo Pereira, 51, economista, professor universitário, ex-presidente da Autoridade Tributária, dirigente da SEDES

• Pedro Sampaio Nunes, 41, engenheiro, ex-vice-provedor da SCML, alto dirigente na Comissão Europeia, ex-secretário de Estado

• João Luís Mota Campos, 36, advogado, ex-secretário de Estado da Justiça, dirigente da APDQ

• José António Girão, 33, economista, professor universitário, dirigente da APDQ

• Rui Paiva, 32, empresário, dirigente da SEDES

• Ana Marta Castro, 23, advogada, coautora do projeto de lei de reforma eleitoral

• António Pinho Cardão, 22, economista, administrador de empresas, dirigente da APDQ

• António José Mocho, 21, consultor de comunicação, dirigente da APDQ

• João de Jesus Ferreira, 14, engenheiro e consultor

• Álvaro Beleza, 12, médico e político, dirigente da SEDES

• Clemente Pedro Nunes, 11, engenheiro, professor universitário, empresário

• João Duque, 10, economista, professor universitário, presidente da SEDES

• Fernando Teixeira Mendes, 9, engenheiro, empresário, dirigente da APDQ

• Gustavo Mesquita Guimarães, 6, economista, gestor, empresário

• Gonçalo Carrilho, 5, jurista, assistente universitário, coautor do projeto de lei de reforma eleitoral

• Maria João Louro, 4, economista, consultora, dirigente da SEDES

• Luís Alves Monteiro, 3, engenheiro, administrador de empresas, presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro

A petição ainda pode ser subscrita em https://peticaopublica.com/pview. aspx?pi=voto-cidadania

Muito obrigado a todos pelo apoio a esta causa de cidadania.

Advogado

Subscritor do “Manifesto: Por Uma Democracia de Qualidade”