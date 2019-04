Os portugueses sãos dos que mais comem fruta na União Europeia. Segundo dados divulgados esta segunda-feira pela Eurostat, só Itália ultrapassa Portugal.

Mais de 80% da população no país come fruta diariamente. Portugal ocupa também o quarto lugar na lista de Estados-membros que mais consomem legumes, com 78% de pessoas a fazê-lo todos os dias.

Os dados, referentes a 2017, colocam Portugal acima da média europeia quer quanto ao consumo de fruta quer ao de legumes, apenas fica atrás da Irlanda (84%), da Bélgica (84%) e da Itália (80%).

Pelo contrário, os países com menor consumo de fruta são a Letónia (35%), a Bulgária e a Lituânia (ambos com 37%). Já a Hungria (30%), a Roménia (41%) e a Letónia (44%) eram os que menos comiam legumes.