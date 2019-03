O presidente da associação cívica Integridade e Transparência, João Paulo Batalha, alerta para os riscos de um eventual conflito de interesses nas decisões de Conselho de Ministros do Governo socialista, com quatro familiares diretos, e considera que as polémicas em torno das nomeações de pessoas com laços de família no Executivo configuram “falta de alguma cultura de decoro institucional”.

“Era preciso ter alguma cultura de decoro institucional e isso de facto não houve”, explica ao i o especialista, sublinhando que existem dois riscos nas escolhas, tanto de ministros que são família entre si –(ao todo são quatro) –como de opções de figuras com laços de famílias para cargos de confiança política e pessoal. No caso do Conselho de Ministros, como é um órgão colegial, em que as políticas são aprovadas em conjunto, “pode haver um conflito de interesses em que um ministro possa vir a ter algum pudor em fazer uma avaliação livre. Pode haver um condicionamento”. De facto, a polémica só se colocou quando Mariana Vieira da Silva foi promovida de secretária de Estado Adjunta a ministra da Presidência. O pai é Vieira da Silva, ministro da Segurança Social e no Governo já lá estava também, desde novembro de 2015, o casal Eduardo Cabrita ( atual ministro da Administração Interna) e Ana Paula Vitorino ( ministra do Mar). Mas a questão de um potencial condicionamento no momento de apreciar diplomas é apenas uma das faces do problema para João Paulo Batalha.

As sucessivas notícias de cônjuges nomeados para o executivo ou familiares com outro grau de parentesco, representam risco sistémico: “A incapacidade de recrutar quadros, de formar militantes competentes e capazes. (...) O partido não está a ser capaz de recrutar militantes fora dos grupos restritos”, sustenta João Paulo Batalha, ilustrando a título de exemplo uma carta do ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, a defender a mulher, Ana Catarina Gamboa, nomeada para chefe de gabinete do colega Duarte Cordeiro, secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Neste caso as relações são antigas e interligadas à JS: “É uma elite política que vem da JS e é muito fechada”. Este caso como o de outros no Executivo revelam, segundo João Paulo Batalha, que “já nem é a fidelidade ao programa político de um partido [ onde todos se identificam], já nem é o triunfo do partido, mas o triunfo da fação dentro do partido”. Na prática, estas polémicas revelam que os “partidos estão pouco abertos à sociedade civil e ao pluralismo dentro da própria militância”, conclui João Paulo Batalha.

No Governo somam-se casos de nomeações com ligações familiares no PS. O mais recente é o de Pedro Anastácio, 25 anos, adjunto do secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Pormenor? É filho do deputado socialista Fernando Anastácio. Duarte Cordeiro disse, citado pelo CM, que “nenhuma relação familiar pesou” na opção pelo jovem que estagiou na sociedade de advogados de Eduardo Paz Ferreira (marido da ministra da Justiça), e é vogal na Junta de Freguesia das Avenidas Novas.

Por seu turno, o Presidente da República disse ontem "que família de Presidente não é Presidente", numa clara separação de águas, apesar de sublinhar que seguiu os critérios do seu antecessor na posse do Governo, onde já conviviam quatro governantes com relações familiares. Já o líder do PSD, Rui Rio, afirmou que o Conselho de Ministros "parece uma ceia de Natal" e o líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães, pediu ao primeiro-ministro que "ponha cobro à desenfreada nomeação de pessoas com relações familiares entre si. É o mínimo que pode fazer para proteger o que ainda é passível de ser protegido".