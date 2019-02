Nani quase nem aqueceu lugar e, ao que parece, o seu regresso ao Sporting, ainda que por pouco tempo, não foi pacífico.

A relação do jogador com o treinador dos leões não era a melhor, Nani foi dado como lesionado, mas internamente todos sabiam que o atleta tinha sido afastado por Marcel Keizer, devido às às constantes indiretas que o jogador atirava no balneário, segundo o Correio da Manhã.

De acordo com a mesma publicação, Nani estava descontente com o crescente protagonismo dado a Bruno Fernandes, que é agora o capitão de equipa

Entretanto surgiu a proposta do Orlando City e a direção liderada por Frederico Varandas viu aí uma oportunidade de acabar com o conflito interno que estaria a afetar o balneário, além de conseguir poupar nos ordenados - cerca de seis milhões de euros até junho do próximo ano – com a transferência de Nani.

Além de Nani, também Fredy Montero acabou por dizer adeus ao Sporting, jogador estaria insatisfeito por ser pouco utilizado e terá pedido para sair, tendo acabado por rumar para os Vancouver Whitecaps do Canadá.

Marcos Acuña também teve, segundo o Correio da Manhã, um desentendimento interno, que o levou a não jogar com o Benfica para o campeonato.

Em causa terão estado as propostas que o argentino teve para deixar Alvalade e que terão sido rejeitadas pela direção.