O PS apresentou um projeto de resolução, na Assembleia da República, a recomendar ao governo a elaboração de um estudo sobre as condições de trabalho em call center. Uma iniciativa que surge depois de o PEV ter apresentado um diploma para regulamentar esta profissão.

O PS não vai tão longe e pretende, para já, que o governo elabore um estudo sobre as condições de trabalho “evidenciado a ligação entre as características do trabalho em centros de contacto e o bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores”.

Os socialistas argumentam que é decisivo “conhecer e analisar” as condições de trabalho nos centros de contacto para que seja possível “intervir sobre eles” e melhorar a “proteção” destes profissionais. “É fundamental conhecer os espaços onde estas atividades são exercidas, as relações laborais estabelecidas, as condições de higiene e segurança, a ergonomia, o respeito pelas normas de descanso e a estabilidade dos horários, entre outras dimensões”, refere o diploma apresentado pelos socialistas.

O Partido Ecologista “Os Verdes” já tinha apresentado um projeto de resolução para regulamentar a profissão de operador de call center.

O diploma alerta que “a par do crescimento destas empresas e dos seus lucros significativos, aumenta a precariedade e a instabilidade dos trabalhadores, não sendo reconhecidos muitos dos seus direitos”.

Nesse sentido, o PEV recomenda ao governo que “proceda à criação e regulamentação da profissão de operador de call center, reconhecendo as adequadas categorias profissionais e salvaguardando os direitos e a dignificação dos trabalhadores”