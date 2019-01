O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) desencadeou hoje buscas em três casas de diversão noturna, todas sitas no distrito de Aveiro, tendo sido constituídos arguidos quatro cidadãos nacionais, um dos quais havia já sido condenado a pena de prisão suspensa por lenocínio, numa investigação que o Ministério Público já anteriormente delegara no SEF.

No âmbito da operação “Humanos”, iniciada em 201, sob a coordenação do Ministério Público, foram ainda executadas buscas às respetivas viaturas e aos domicílios associados aos principais suspeitos da prática dos crimes de lenocínio e de auxílio à imigração ilegal.

O SEF executou os mandados de busca em três estabelecimentos de diversão noturna, no distrito de Aveiro, todos conotados com a atividade de prostituição, sendo que em duas dessas mesmas casas, cujos responsáveis haviam sido recentemente investigados também pelo SEF foram detetadas mais de 20 cidadãs estrangeiras em situação irregular, cinco das quais sinalizadas no decurso das buscas, segundo revelaram esta tarde fontes do SEF.

Foram, ainda, apreendidos diversos documentos e objetos que são associados à prática da prostituição e à sua exploração sempre com intuitos lucrativos e instaurados processos de contraordenação pelo recurso à atividade de cidadãos estrangeiros em situação irregular.

Na operação participaram cerca de 30 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.