A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma que o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa está a investigar a construção da nova sede da Polícia Judicária, em Lisboa. A notícia foi avançada este fim de semana pelo semanário “Sol”, que revelou ainda estarem em causa suspeitas de crimes como burla ao Estado e gestão danosa. Ao i, a PGR limitou-se a confirmar a investigação, acrescentando que não existem ainda arguidos.

“Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, alínea b) do Código de Processo Penal, confirma-se a existência de um inquérito, dirigido pelo Ministério Público do DIAP de Lisboa. Encontra-se em investigação, estando sujeito a segredo de justiça e não tem arguidos constituídos”, explicou o gabinete da procuradora-geral da República Lucília Gago.