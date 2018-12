Benfica e Sporting já conhecem os adversários nos 16-avos-de-final da Liga Europa. As águias irão defrontar os turcos do Galatasaray, que também caíram da Liga dos Campeões - ficaram em terceiro lugar no grupo ganho pelo FC Porto -, enquanto os leões terão pela frente os espanhóis do Villarreal, que venceram o grupo G da prova.

A primeira mão vai jogar-se a 14 de fevereiro, com a segunda a ter lugar uma semana depois (21). O Benfica, pelo estatuto de cabeça-de-série, vai jogar primeiro à Turquia, tendo a oportunidade de resolver a eliminatória na Luz; o Sporting, por seu lado, não detinha essa benesse e jogará primeiro em Alvalade, com a segunda mão a decorrer no Estádio El Madrigal.

Este será o primeiro confronto oficial de sempre entre os leões e o atual 17.º classificado da liga espanhola. Pelo contrário, os encarnados já enfrentaram em três ocasiões o campeão em título da Turquia, uma delas nesta competição - embora então ainda sob a designação de Taça UEFA, em 2008/09, com o Galatasaray a vencer na Luz por 2-0. O outro embate ocorreu já com Rui Vitória ao leme: foi em 2015/16, na fase de grupos da Liga dos Campeões: os turcos venceram por 2-1 em Istambul, mas as águias responderam com o mesmo resultado em casa e seguiram em frente.

Do resto do sorteio, realce para o confronto entre o Shakhtar Donetsk, orientado por Paulo Fonseca, e o Eintracht Frankfurt, onde jogam Francisco Geraldes e Gonçalo Paciência. O Olympiacos de Pedro Martins, que deixou para trás o AC Milan na fase de grupos, irá defrontar o Dínamo de Kiev, com o Bétis de William Carvalho a enfrentar o Rennes. Os também andaluzes do Sevilha, de Daniel Carriço e André Silva, irão jogar com a Lazio, enquanto o Inter de João Mário defronta os austríacos do Rapid Viena e o Nápoles de Mário Rui terá pela frente o Zurique. Há ainda o Valência, de Rúben Vezo e Gonçalo Guedes, a ter pela frente o Celtic, e o Fenerbahçe-Zenit, com Luís Neto, agora nos russos, a defrontar a equipa que representou na última temporada.

16-avos-de-final:

Sporting-Villarreal

Plzen-Dínamo de Zagreb

Club Brugge-Salzburgo

Shakhtar Donetsk-Eintracht Frankfurt

Galatasaray-Benfica

Rapid Viena-Inter de Milão

Lazio-Sevilha

Malmoe-Chelsea

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Rennes-Bétis

BATE Borisov-Arsenal

Zurique-Nápoles

Celtic-Valência

Slavia de Praga-Genk

Fenerbahçe-Zenit

Olympiacos-Dínamo de Kiev