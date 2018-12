Sergio Crivelli

Se é fã de comida italiana, este restaurante pode ser a solução. Nasceu pelas mãos do chef Sergio Crivelli e além das ofertas para o cliente comum, aqui vai poder encontrar desde entradas a risottos, massas frescas e pizzas totalmente gluten free. O ideal para quem gosta de comida italiana, mas não quer correr riscos...

Rua de Brito Capelo, Matosinhos, Porto



Rice Me

A grande novidade deste restaurante é que o arroz é o ingrediente principal de quase todos os pratos. O próprio restaurante diz na sua página que a “ementa é diversificada para agradar a veganos e carnívoros”. Todas as opções do menu são pensadas com base numa alimentação saudável. E, claro, sem esquecer os celíacos.

Rua Carlos Testa, Praça de Espanha, Lisboa



Green Coimbra

Abriu portas há cerca de um ano e tem pratos pensados em pessoas que tenham restrições alimentares. Oferece uma dieta totalmente livre de glúten e tem como objetivo transformar o fast food em comida saudável. No menu pode encontrar desde pizzas a brownies.

Avenida Mendes Silva, Coimbra Shopping



Gluten Free Store

O espaço abriu para oferecer uma alimentação saudável com base em produtos sazonais. Na loja, encontra-se pão fresco e vários tipos de bolo. Na sua produção, são usadas farinhas de cereais totalmente isentas de glúten. O menu varia todos os dias e são servidos pequenos almoços, almoços e lanches

Rua Dr. Eduardo Santos Silva, Porto



Boca de Leão

A Boca de Leão é uma pastelaria de fabrico próprio, onde os produtos são feitos a pensar em todos os clientes, incluindo celíacos, diabéticos e pessoas que são totalmente intolerantes à lactose. É o espaço ideal para quem quer comer um bolo à vontade, sem medo do que possa estar ‘escondido’ na massa.

R. Dr. Manuel Monteiro, Póvoa de Varzim



My Way

Boas notícias para os madeirenses: o My Way é o primeiro restaurante sem glúten na Madeira. Aqui pode encontrar os pratos da cozinha regional madeirense, como a espetada e o peixe-espada com banana e maracujá, mas também pratos da cozinha tradicional portuguesa e internacional. Todos os produtos são isentos de glúten e de lactose.

Rua da Ponta da Cruz, Funchal



Despensa N6

É uma pastelaria com produtos sem glúten e sem açúcar, confecionados com ingredientes biológicos. Além dos produtos de pastelaria, o espaço também oferece produtos a granel, como amêndoas e granola de cacau.

6A Avenida Sacadura Cabral, Lisboa



MYiCED

A gelataria MYiCED tem produtos inovadores: o frozen yogurt 2.0 (iogurte gelado em modo self-service), o bubble tea e as waffles confecionadas na hora. A marca é portuguesa e oferece um iogurte gelado isento de glúten, sem lactose e sem açúcar. O espaço dispõe de 60 sabores rotativos.

Praça Rodrigues Lobo, Leiria