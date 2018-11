Dolores Aveiro e a filha mais velha, Elma, não quiseram perder um dos últimos concertos de Tony Carreira, de quem são fãs acérrimas, e partilharam o momento nas redes sociais.

A mãe de Cristiano Ronaldo começou por partilhar uma fotografia do grupo que a acompanhou ao concerto que teve lugar esta sexta-feira no Altice Arena, não resistindo a partilhar uma fotografia com o seu ídolo. “Uma noite especial com os meus amigos”, escreveu a matriarca da família Aveiro.

“Não é para quem quer”. Elma foi mais longe e, para além da foto com o pai, publicou ainda uma selfie com David Carreira, que, juntamente com os dois irmãos, participou no concerto, escrevendo na descrição “só para meter nojo, Já estou com eles babes”.