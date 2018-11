O atual presidente da Associação Mutualista Montepio apresentou ontem a lista para a corrida eleitoral e contou com o apoio de dezenas de figuras de relevo da política e cultura. “Sinto orgulho e honra por ser uma organização totalmente portuguesa, numa altura em que a banca portuguesa se rende aos capitais estrangeiros”, revelou no discurso de apresentação.

Tomás Correia lembrou que, apesar do período de crise económica, a Montepio “tornou-se a maior associação portuguesa, triplicando o número de associados”. Atualmente conta com cerca de 600 mil sócios, mas tem ambição de atingir “rapidamente” um milhão de associados, ou seja, 10% da população portuguesa. “O Montepio tem de estar à altura da sua história, das duas responsabilidades e dos seus princípios”, chamando ainda a atenção para o facto de a mutualista ser “o maior operador de residência sénior em Portugal, colmatando as falhas do Estado”.

A apresentação, que decorreu no Teatro Capitólio, em Lisboa, contou com presenças e apoios de vários integrantes da comissão de honra da Lista A, como Manuela Ramalho Eanes, Jorge Coelho e os fadistas Camané, Cuca Roseta, Maria do Céu Guerra, Carlos Lopes, José Eduardo Martins, Edmundo Martinho (provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), Rui Nabeiro, Francisco Moita Flores, assim como Maria de Belém Roseira, candidata da lista ao conselho geral.

Estiveram ainda presentes João Pedro Pais, Vitorino, Hélder Moutinho e António Manuel Ribeiro (UHF), Godinho Lopes e Sousa Cintra (ex-presidentes do Sporting), João Varandas Fernandes, António Pedro Vasconcelos, entre outras figuras públicas.

Processo eleitoral

Tomás Correia afastou as críticas das listas de oposição (Ribeiro Mendes e António Godinho) que apontam para dificuldades no acesso aos associados. “Não temos qualquer responsabilidade no processo eleitoral, nem temos acesso a quaisquer dados privilegiados” referiu à margem da apresentação.

Em relação às notícias que têm vindo a público e dão conta da concessão de crédito, entre 2009 e 2014, a José Guilherme de mais de 28 milhões de euros, em que quase a totalidade destes valores estão ainda por liquidar, Tomás Correia disse estar “tranquilo” e garantiu que, sob a sua liderança “todos os créditos concedidos respeitavam um processo rigoroso” e que desconhece qualquer incumprimento. “A mim não me incomoda rigorosamente nada. Afirmo a minha total tranquilidade relativamente a essas matérias”, refere.

Ribeiro Mendes pede fiscalização

Também ontem, com diferença de cerca de uma hora, Fernando Ribeiro Mendes apresentou a sua lista que conta com o nome de João Costa Pinto, antigo vice-presidente do Banco de Portugal, para o conselho geral da associação. Durante a apresentação da candidatura foi revelado ter sido enviada uma carta ao ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, mas também ao primeiro-ministro e ao ministro das Finanças, a chamar a atenção “para a situação financeira da Associação Mutualista levada a cabo pela atual administração”.

Ribeiro Mendes esclareceu que o que pretendeu foi apelar a que o ministério que ainda tutela a associação mutualista “monitorize o processo eleitoral de 7 de dezembro”, já que a Lista B queixa-se de falta de transparência e de desigualdade no acesso à lista de associados, o que poderá penalizar o processo eleitoral.

Também na corrida está António Godinho que já concorreu nas últimas eleições.